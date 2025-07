Concentración en Pamplona en memoria de Nagore Laffage 17 años después de su asesinato

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Vínculo de Pamplona ha acogido este martes un acto en recuerdo a Nagore Laffage, la joven de 20 años que fue asesinada el 7 de julio de 2008, durante las fiestas de San Fermín, y en el que se ha reclamado "justicia y reparación".

A la concentración, convocada por Lunes Lilas, han asistido, además de la madre de Nagore Laffage, Asun Casasola, el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y representantes de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin.

Los asistentes han portado pancartas con mensajes como 'Por tu ausencia, Nagore', 'Nagore, no te olvidamos', 'Solo el sí es sí', o 'El machismo mata'. Tras diversas actuaciones musicales, una tormenta ha provocado que la ofrenda floral haya sido rápida y breve.

Durante su intervención, Asun Casasola ha querido dar las gracias a los asistentes "por estar todos los años aquí, venir, recordar", y ha valorado el hecho de "tener a unas personas que me siguen durante 17 años, que vienen aquí, que me apoyan, que me muestran su cariño". "Y es lo único que tenemos las víctimas: el cariño que nos dais", ha indicado.

Tras reivindicar que "Nagore existió" y que "hay que venir y recordarla", ha añadido que "ella estuvo aquí, ella estudió en Pamplona y ella vivió en Pamplona". "No todas las madres tienen lo que tengo yo", ha incidido, en referencia a que "yo siempre he estado muy apoyada".

En nombre de Lunes Lilas, Tere Sáez ha criticado que "esta violencia contra las mujeres y hacia todas las personas que se salen de la norma es el cruel y trágico reflejo de una enfermedad que nos destruye como sociedad". "Una sociedad heteropatriarcal, racista y capitalista que no deja crecer libremente a las personas, independientemente de que sean mujeres o hombres o lo que se sientan. Para acabar con ellas solo existe una vacuna, un solo camino, la igualdad y el feminismo", ha apuntado.

Séez ha reivindicado "el derecho de las mujeres a decidir y poder decir no, el derecho a disfrutar en igualdad de todos los espacios y ámbitos de la vida, incluidos los festivos, porque solo el sí es sí". "Estamos aquí reconociendo avances y cambios desde hace 17 años en todo el Estado y también en Navarra en materia de violencia machista, gracias al inmenso trabajo del movimiento feminista en su diversidad. Por fin conseguimos el Centro de Atención Integral las 24 horas a la violencia sexual, centro que seguimos solicitando que lleve el nombre de Nagore Laffage", ha subrayado.

Pero, sobre todo, ha continuado, "estamos aquí para urgir que no se dé ni un paso atrás, que se avance, que Navarra siga siendo un faro al que mirar por el buen desarrollo de las políticas públicas de igualdad y feministas". "Que sigan revisándose y coordinando los protocolos de actuación ante las violencias machistas, que se desarrolle y aplique y amplíe la ley de libertad sexual de manera integral, desde la justicia, pero sobre todo desde la educación afectivo sexual y feminista, con medidas diversas, incluida la autodefensa feminista y el trabajo con los chicos hombres", ha apuntado.

También ha reclamado "el aumento de los recursos y presupuestos para la prevención, sensibilización, formación y atención, garantizando que lleguen a todos los rincones de Navarra, especialmente a las mujeres que estén en situaciones de mayor vulnerabilidad". "Queremos dinero para gastos sociales, no para la guerra", ha reivindicado.

Tras pedir, "una vez más, justicia y reparación", ha añadido que "no queremos que tu memoria, la de ninguna, sea borrada e ignorada". "Estos Sanfermines volvemos a llamar a disfrutar a tope, cada cual como le guste, pero siempre en base a unas relaciones libres de agresiones sexistas, homófobas o racistas. Queremos convivir y vivir, aquí y en todo el mundo. También en Gaza", ha añadido.