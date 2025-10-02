Una concentración de solidaridad con la flotilla de apoyo a Gaza corta el tráfico en la plaza de Merindades en Pamplona

Cortan el tráfico en la plaza de Merindades de Pamplona en solidaridad con la flotilla de apoyo a Gaza. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de personas que se han concentrado en solidaridad con la flotilla de apoyo a Gaza han cortado este jueves por la tarde el tráfico en la plaza de Merindades de Pamplona.

Con gritos de 'Netanhayu, asesino' y de 'boicot' a Israel, los manifestantes han cortado el tráfico, en el marco de una concentración convocada a las 18.30 horas ante la Delegación del Gobierno en Navarra.

Esta movilización tiene lugar después de que el ejército israelí haya interceptado en las últimas horas la Global Sumud Flotilla, que viajaba en apoyo a Gaza.

En la protesta se han repetido otros mensajes como 'No es una guerra, es un genocidio' y muchos de los manifestantes portan banderas de Palestina.