Los conciertos, verbenas y fuegos congregan a más de 226.000 personas en los primeros tres días de fiesta

Concierto de Motxila 21 en la Plaza del Castillo. - GORKA BEUNZA -AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 266.000 personas han participado en los tres primeros días de las fiestas en los conciertos de la Plaza del Castillo, Compañía y las sesiones de Sound Fermín en la plaza de los Fueros, así como en la Zona Joven, las verbenas de la plaza de la Cruz y los fuegos artificiales, una de las citas más multitudinarias en la ciudad estos días: las tres colecciones de fuegos de autor disparadas hasta la fecha han concentrado a más de 145.000 personas, con unas 40.000 personas el lunes, 50.000 el martes y más de 55.000 personas en la del miércoles.

Los conciertos de la Plaza del Castillo se mantienen como una de las citas que más expectación levanta, y los espectáculos de Boney M, el lunes, y KOMA, el martes, han reunido a más de 15.000 personas, cifra similar al concierto de Brigade Loco, el miércoles. Los conciertos de Isabel Aaiun, Bala y Motxila 21 han congregado a unas 8.000 personas cada uno.

En la plaza de los Fueros, la sesión de Sound Fermín del lunes, con Lucia Salas & JBeren, y la del miércoles, con el Fiestazo Megastar de Guillem Climent, reunieron a 8.000 personas por cita, y fueron 7.000 las personas que acudieron a la sesión DJ de Jorge Cremades, detallan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

En la plaza de Compañía, unas 10.000 personas disfrutaron de los shows de Odd Signals, CC DISCO y Celia Carrera, el primer día de las fiestas, y Puttaneska (de momento) y el Frente Cumbiero pusieron a bailar a unas 4.000 personas, el martes, cifra similar a la de los conciertos del miércoles, de Burutik y Tarta Relena. Otros espacios, como las verbenas de la plaza de la Cruz, concitaron a 5.500 personas en las dos tandas del día de San Fermín.

En las actividades de tarde de la Zona Joven, entre el martes y el miércoles, se han contabilizado más de 5.000 personas participantes, repartidas entre la actividad de apertura con la Txaranga Izadunak, los hinchables, la masterclass y exhibición de rap con micro abierto, la sesión DJ de Lady Bueno y el concierto de Kimbambá, la Taberna del agua de la Mancomunidad y la masterclass de zumba.

CRECE CASI UN 25% LA RECOGIDA DE VIDRIO

Los datos de recogida de basura reflejan un incremento global en el número de kilos de desechos retirados de las calles. Hasta este miércoles, se han contabilizado 438.660 kilos de residuos recogidos, un 7,33% más que en 2025, repartidos entre 236.220 kilos de vidrio (un 24,69% más), 120.080 kilos de basura (un 3,66% menos), en ambos casos retirados por personal de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, junto a 82.360 kilos de basura recogida por personal municipal (un 12,98% menos).

Es especialmente llamativo el incremento del 24,69% en la retirada de vidrio, que pasa de los 189.440 kilos retirados en 2025, a los 236.220 kilos de este año; mientras que la retirada de basura de MCP y Ayuntamiento acumula un descenso medio del 8%, al pasar de 219.280 kilos en 2025 a 202.440 kilos en 2026.

El día que marca la diferencia en la recogida de vidrio es el del Chupinazo, cuando se retiraron 75.400 kilos, frente a los 35.800 del año anterior, más del doble (110,61%). El día 7, la recogida fue de 88.920 kilos, con una subida del 8,68% respecto a los 81.820 kilos del año anterior. El miércoles los kilos de vidrio, 71.900, fueron similares a la cifra del pasado año, 71.820. En la recogida de basuras por parte del Ayuntamiento, la mayor bajada se registra el día 6, con 7.900 kilos retirados, frente a los 9.800 de 2025 (19,39% menos) y el día 7, con 39.320 kilos, frente a los 52.400 de 2025 (un 24,96% menos).

CALOR PERSISTENTE

Las altas temperaturas se mantienen durante las fiestas, y los dispositivos preventivos planteados desde el Ayuntamiento de Pamplona se mantienen activos. Como en días precedentes, las actividades más expuestas de Kirolari Sports Kids, en Media Luna, y '¡Menudas Fiestas!', en plaza de la Libertad, estarán cerradas entre las 12 y las 19 horas; el resto de actividades para público infantil y juvenil funcionan con normalidad en estas dos áreas.

Asimismo, se mantiene la vigilancia en zonas sensibles, como los fosos del recinto amurallado de Ciudadela, donde se riegan las zonas de seguridad, para evitar que la quema de las colecciones de fuegos artificiales pueda generar incendios.

Se recomienda a la población, siguiendo las indicaciones del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), que se proteja del sol adecuadamente y busque espacios frescos y en sombra, además de hidratarse y moderar el consumo de bebidas alcohólicas.