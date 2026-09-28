Concluida la nueva glorieta de Mutilva que favorece las conexiones entre el polígono industrial y la Ronda de Pamplona

El consejero Chivite visita el fin de las obras de la glorieta de intersección de la NA-2310 con los ramales de enlace de la PA-30 en el Valle de Aranguren. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha culminado la construcción de la nueva rotonda a la altura del polígono industrial de Mutilva, en la intersección de la carretera local NA-2310 con los ramales de enlace de la PA-30, Ronda de Pamplona.

La ejecución de esta glorieta, financiada en un 70% por el Gobierno de Navarra y el resto por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren, ha sido adjudicada en 821.000 euros (IVA incluido) con el objetivo de mejorar las conexiones entre la zona industrial y la Ronda de Pamplona, así como la seguridad vial de los usuarios, ciclistas y peatones, ha informado el Ejecutivo.

En la visita a la nueva glorieta, el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha estado acompañado por el alcalde del Valle de Aranguren, Manolo Romero, representantes locales, y la empresa adjudicataria. En la misma, Chivite ha puesto en valor la construcción de una infraestructura que "dota de mejor fluidez al tráfico, así como de mayor seguridad al entorno entre el polígono de Mutilva y la PA-30". Ha destacado, además, la importancia de la cooperación entre las administraciones, en este caso la foral y la municipal.

"Se trata de una obra clave para las conexiones de la zona, sin olvidar que por esta carretera el flujo de tráfico rodado, así como de vehículos pesados es significativo", ha asegurado el titular de Cohesión Territorial. En la misma línea ha señalado la importancia de la actuación en términos de movilidad sostenible, ya que la obra da continuidad al itinerario peatonal y ciclable que recorre el entorno a través de un nuevo paso peatonal.

Por su parte, el alcalde del Valle de Aranguren ha destacado la importancia de la inversión acometida que va a suponer un "cambio sustancial" en la movilidad del entorno, sobre todo en la parte que atañe a la mejora en la fluidez y seguridad del tráfico. El alcalde, además, ha valorado la colaboración con el Gobierno de Navarra.

ELIMINAR LOS CRUCES PARA GANAR FLUIDEZ Y SEGURIDAD VIAL

La actuación permite acceder a la calle U del polígono industrial de Mutilva desde dicha rotonda, eliminando así los anteriores giros a la izquierda que requerían de la realización de paradas. En la intervención también se ha proyectado la ejecución de ramales de incorporación directos para maximizar la capacidad de tráfico de la PA-30.

La actuación ha modificado la intersección, pasando de un cruce a nivel a una glorieta con el objeto principal de eliminar los actuales giros a la izquierda, de modo que "el tráfico sea más seguro y fluido para lo que también se incluye la ampliación de la calzada en un tramo con dos carriles para cada sentido".

La ejecución de la nueva glorieta también da continuidad al recorrido peatonal y ciclista que recorre el entorno a través de un nuevo paso peatonal que se ubica en las zonas donde el tráfico rodado circula a menor velocidad, y las características de la vía permiten una mejor visibilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA GLORIETA

La rotonda cuenta con un radio interior de 15 metros y un anillo de circulación de 5 metros. El arcén interior es de 1 metro y el exterior de 1 metro. En los ramales construidos los carriles son de 3,50 metros de anchura.

Con el objetivo de dotar de iluminación a la nueva glorieta, al paso peatonal y a los ramales laterales, se ha realizado la instalación de alumbrado público compuesto por luminarias de tecnología LED, de diferente potencia dependiendo de su ubicación.