Condenado a dos años de prisión por dos intentos de tocamientos sexuales a una menor en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a dos años de prisión a un hombre que, en una de las puertas de acceso de la Ciudadela de Pamplona, acorraló a una menor de 15 años e intentó tocarle los pechos y las nalgas, unas agresiones sexuales que impidió la víctima, quien consiguió zafarse y huir.

Según recoge la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años con la concurrencia de la atenuante de trastorno mental, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

El procesado, natural de Pamplona, de 47 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante cinco años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la menor con 2.000 euros por el daño moral ocasionado.

A consecuencia de la agresión sexual, la menor presenta secuelas, como ansiedad fóbica y ciertos pensamientos recurrentes relacionados con los hechos.

El inculpado, según consta en la sentencia, "presenta un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y trastorno por consumo de tóxicos, que al tiempo de los hechos limitaron sus facultades volitivas e intelectivas de forma leve".

La Sección Segunda de la Audiencia, tras el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa, ha acordado la suspensión durante dos años de la pena impuesta a condición de que el condenado abone la indemnización de 2.000 euros en plazos mensuales de 50, no se comunique ni se aproxime a la víctima durante este tiempo a menos de 200 metros y participe en un programa formativo de educación sexual.