Condenado a prisión por agredir a un agente que intervino cuando introducían a una menor en un local contra su voluntad

El Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha condenado a 11 meses de prisión a un varón que amenazó y agredió a un policía nacional que había acudido a una bajera donde "habían introducido una menor de edad en contra de su voluntad".

Según han informado en una nota de prensa desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra, los hechos se remontan a la madrugada del 29 de julio de 2024, cuando el ahora condenado impidió a los agentes actuantes el acceso a la bajera, a la que habían acudido para comprobar el estado de la joven.

En concreto, el acusado respondió "con insultos y con una actitud violenta y con una gran resistencia". Como consecuencia de estos hechos, uno de los policías resultó herido. Una vez comprobado el estado de la joven, el agresor fue detenido y conducido a dependencias policiales.

Además, en la bajera se intervinieron varias armas, como un machete de grandes dimensiones, un cuchillo, un bate de béisbol y un mangual medieval.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha condenado al hombre por un delito de resistencia a once meses de prisión y al pago de costas del proceso. Además, ha sido condenado al pago de 180 euros.

SUP Navarra se personó en su día como acusación particular y "ha conseguido una sentencia favorable para los intereses de los policías nacionales de Navarra". "Como siempre, SUP Navarra seguirá personándose en todas y cada una de las causas en las que resulte agredido un policía nacional. Agredir a un policía no va a salirle gratis a ningún delincuente", han indicado desde el sindicato.