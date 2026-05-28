Un conductor se sale de la vía tras realizar un trompo, derriba una farola y se da a la fuga en Tudela

Imagen de la farola y la señal de tráfico derribadas - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 22 años ha sido denunciado esta pasada noche tras salirse de la vía después de realizar un trompo, derribar una señal de tráfico y una farola, y tratar de darse a la fuga en Tudela.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el suceso tuvo lugar a las 22.30 horas en Avenida Zaragoza. El vehículo, con tres ocupantes, se salió de la vía en la confluencia de Avenida Zaragoza con Cuesta Estación, tras haber realizado un trompo en la glorieta previa. Tras el impacto, el turismo tiró una señal de tráfico y una farola, y quedó sobre la acera.

Pese a lo aparatoso del accidente, ni el conductor ni sus dos ocupantes, dos varones de 20 años, resultaron heridos. El conductor, que además "intentó eludir su responsabilidad marchándose del lugar de los hechos", dio negativo en la prueba de alcohol y drogas. Fue denunciado por conducción temeraria y por no facilitar los datos.

Se pasó aviso a alumbrado público y brigada municipal para la reposición del mobiliario urbano, y el turismo siniestrado fue trasladado con la grúa de asistencia en viaje.

Por otro lado, se atendió una llamada que alertaba de la rotura del cristal de la marquesina de Avenida Zaragoza con Plaza Europa. Los bomberos gestionaron la retirada de los cristales, "por el peligro que suponía". Se desconoce por el momento la autoría del siniestro, por lo que la Policía Local ha solicitado que cualquier persona que tenga datos de lo ocurrido los facilite "a la mayor brevedad".

También se atendió, junto a los bomberos, un incendio en un huerto de Avenida Narangel, junto al 'pumptruck'. El incendio, que fue extinguido, pudo producirse tras saltar chispas al utilizar una amoladora. Se produjeron daños en árboles alrededor de la finca, pero no hubo ningún herido.