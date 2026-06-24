El consejero Aierdi traslada que no tiene el teléfono de Leire Díez y Vicente Fernández y que no se ha reunido con ellos

Archivo - El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, niega que recibiera un mensaje de Antxon Alonso, administrador de Servinabar, en el que le facilitaba los teléfonos de la exmilitante del PSOE Leire Díez y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y asegura igualmente que no se reunió con ellos. La UCO de la Guardia Civil menciona en su último informe el envío de este mensaje por Whatsapp en febrero de 2021.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo foral, Ana Ollo, ha indicado a preguntas de los periodistas que "creo que la UCO no hace mención a ninguna reunión, por lo menos en lo que hemos conocido por la prensa", y ha asegurado que el consejero Aierdi, que está viajando a Luxemburgo "para defender las políticas públicas del Gobierno de Navarra en Europa", está "dispuesto a dar todas las explicaciones sobre este asunto".

En todo caso, Ana Ollo ha afirmado que "el consejero traslada que no tiene ni ha recibido de nadie el contacto de estas personas y, por consiguiente, no ha podido mantener ninguna reunión con esas personas ni ningún contacto con ellas telefónicamente ni por otros medios".

En cuanto a las licitaciones públicas, Ana Ollo ha afirmado que "ha quedado muy acreditado, tanto en las diferentes auditorías como en la propia comisión de investigación del Parlamento de Navarra, que no ha habido corrupción". "En algunos casos ha podido haber defectos formales, o vacíos legales, o irregularidades, pero desde luego eso no es ni corrupción ni mordidas, y esto tiene que quedar muy claro", ha señalado.

Ana Ollo ha manifestado, en lo que se refiere a las licitaciones de Nasuvinsa, empresa pública de la que Aierdi fue gerente, que "se dieron a Acciona en UTE con otras empresas".

Tras ello, Ollo ha insistido en que "el consejero, desde luego, niega que haya recibido ninguna comunicación por parte de esa persona -Antxon Alonso- que aparece en el informe de la UCO, con lo cual, no ha habido ninguna reunión ni ningún contacto con esas personas".