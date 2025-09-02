Contigo-Zurekin dice que "no hay acuerdo cerrado sobre la reforma del IRPF" anunciada por Chivite

La coalición "comparte la preocupación del Ejecutivo por quienes más sufren la carestía de la vida" pero pide "consenso y rigor"

PAMPLONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coalición Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa ha afirmado este martes que "no hay acuerdo cerrado" sobre la reforma del IRPF anunciada ayer lunes por la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite.

Así se han pronunciado desde la coalición en una nota de prensa, después de que en una rueda de prensa con motivo del ecuador de la legislatura Chivite apostase por "atenuar la fiscalidad del IRPF para el 70% de los contribuyentes navarros" y anunciase que el Gobierno va a presentar en la Mesa de Fiscalidad una reforma que beneficie a los trabajadores cuyos ingresos estén por debajo del salario medio en Navarra.

Desde Contigo-Zurekin han mostrado "cautela" ante dicho anuncio, y si bien han "reconocido la necesidad de aliviar la situación de las familias más golpeadas por la inflación y el encarecimiento de la vivienda, han subrayado que "a día de hoy no existe ningún acuerdo cerrado en materia fiscal".

El portavoz de Contigo-Zurekin en materia fiscal, Miguel Garrido, ha defendido que "la prioridad debe ser mejorar la justicia y la progresividad del sistema". "Estamos de acuerdo en que es necesario reforzar a las rentas más castigadas, pero cualquier decisión debe enmarcarse en una negociación global que mire al conjunto de la sociedad", ha señalado.

En este sentido, Garrido ha comentado que "la fiscalidad es una herramienta clave para garantizar la redistribución de la riqueza y sostener las políticas públicas". "La ciudadanía necesita certezas: sanidad pública de calidad, acceso a la vivienda y un sistema de cuidados fuerte. La negociación fiscal tiene que asegurar la financiación de estos pilares básicos", ha destacado.

El parlamentario ha insistido en que la coalición "comparte la preocupación del Ejecutivo por quienes más sufren la carestía de la vida", pero ha reiterado que la reforma fiscal "debe ser fruto del consenso y del rigor".

"Nuestro compromiso es con la mayoría social y con el futuro de Navarra. Y eso exige responsabilidad y visión a largo plazo", ha concluido.