Contigo-Zurekin dice que "se ha quebrado la confianza" con Geroa Bai como socio del Gobierno de Navarra

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha manifestado este jueves que "se ha quebrado la confianza que manteníamos con Geroa Bai", después que los nacionalistas hayan apoyado la "desacertada" proposición de ley de UPN para evitar el cierre de aulas de la red concertada.

En declaraciones a los medios de comunicación, Guzmán ha trasladado a Geroa Bai que "hay que saber gobernar en coalición, pero, sobre todo, hay que cumplir los acuerdos firmados y los acuerdos alcanzados verbalmente".

En este sentido, ha explicado que en la reunión entre los socios del Ejecutivo anunciada por el portavoz del Gobierno, Javier Remírez, Contigo-Zurekin va a exigir "el cumplimiento íntegro del acuerdo político programático". Al respecto, ha asegurado que su coalición "es el único socio del Gobierno que en ningún momento de esta legislatura ha incumplido el acuerdo programático". "El compromiso que firmamos con otros socios" es "inquebrantable", ha manifestado.

Guzmán ha advertido de que, tras la aprobación de la "desacertada" proposición de UPN, "empezamos a caminar sobre un escenario incierto para el conjunto del sistema educativo navarro". Ha anunciado que "vamos a analizar jurídicamente el escenario que se abre" y los "efectos tiene la aplicación de lo hoy aprobado", por lo que ha tendido la mano "para intentar revertir lo hoy negativamente aprobado".