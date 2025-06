Contigo-Zurekin propone eliminar los aforamientos y que empresas condenadas por corrupción no tengan beneficios fiscales

Alfaro dice que "no nos planteamos dejar" el Gobierno de Navarra pero precisa que "no descartamos ningún escenario a futuro"

PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha propuesto una batería de medidas para "atajar la corrupción" y "sancionar a las empresas corruptoras". Ha planteado así la eliminación de los aforamientos contemplados en la Lorafna, un cambio en la normativa fiscal para que las empresas "condenadas por corrupción" no puedan tener beneficios fiscales en Navarra y establecer un sistema en las licitaciones públicas que "garantice el anonimato".

Estas medidas han sido presentadas este viernes en rueda de prensa en la sede de Izquierda Unida de Navarra (IUN) por las miembros de Contigo-Zurekin Begoña Alfaro, vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, y Edurne Eguino. En su intervención, Alfaro ha destacado la necesidad de "perseguir la corrupción" y "poner el foco en los corruptores" porque "si nadie está dispuesto a pagar por falsear una adjudicación pública porque las consecuencias no le compensan, habremos atacado de raíz el problema".

Alfaro ha reconocido que han sido unas semanas "turbulentas" a raíz del informe de la UCO de la Guardia Civil, si bien ha señalado que "no nos planteamos dejar el gobierno a día de hoy porque no concurren elementos para ello aunque no descartamos ningún escenario a futuro en función de cómo se desarrollen los acontecimientos". En este sentido, ha apostado por "llegar hasta el final caiga quien caiga" y ha destacado que en Contigo-Zurekin "fuimos los promotores de una comisión de investigación", aprobada este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra, con "la legitimidad que nos da el no tener un solo caso de corrupción en nuestra historia", insistiendo en que "no todos somos iguales".

Ha advertido de que "la corrupción es el mayor problema que puede padecer la democracia porque supone una estafa a la ciudadanía y socava la credibilidad del sistema democrático". Por ello, la coalición va a plantear a sus socios en el Ejecutivo foral impulsar una serie de medidas contra la corrupción.

Por un lado, eliminar los aforamientos recogidos por la Lorafna "para garantizar que la justicia sea igual para todos". Una medida, ha indicado, que ya se ha aplicado en otras comunidades autónomas y que debería aplicar la Comunidad foral, a su entender, porque "así lo demanda la ciudadanía que cada vez entiende menos que haya distinta vara de medir en función de quien sea el encausado".

En segundo lugar, Contigo-Zurekin plantea un cambio en la normativa fiscal para que las empresas "condenadas por corrupción" no puedan acogerse a beneficios fiscales en Navarra. "Quien corrompe el buen funcionamiento de las administraciones públicas no puede ser que se beneficie de la misma, sea directa o indirectamente, a través de beneficios fiscales", ha defendido.

Finalmente, ha propuesto analizar la posibilidad de establecer en las licitaciones públicas "un sistema similar al que existe en las convocatorias de personal, que garantice el anonimato en el proceso de adjudicación". Con estas medidas, Contigo-Zurekin pretende lanzar el mensaje de que "en Navarra, quien pretenda corromper sus instituciones, va a ser sancionado severamente".

Begoña Alfaro ha remarcado que desde su coalición "nunca vamos a facilitar un gobierno de derecha y ultraderecha, ni en ninguna institución, ni en Navarra" pero ha precisado que "eso no es suficiente", de ahí estas medidas "poniendo el foco en los corruptores". Si bien estas medidas no están recogidas en el acuerdo programático, ha esperado que "dada la enorme decepción de la ciudadanía que está sintiendo ante la aparición de casos muy graves de presunta corrupción", los partidos del Gobierno de Navarra puedan "avanzar de manera consensuada en la aplicación de medidas firmes contra toda sombra de corrupción".

Preguntada por la petición de la dirección estatal de Podemos para que abandone el Gobierno de Navarra, Alfaro ha evitado "entrar en cuestiones internas de Podemos" y ha recordado que "ya me he manifestado al respecto y no quiero contribuir en un momento tan delicado como el que nos encontramos al ruido".

La vicepresidenta tercera del Ejecutivo foral no ha querido descartar ningún escenario porque "al ritmo al que se suceden los acontecimientos no podemos vaticinar ningún tipo de escenario o causa concreta que llevase a hacernos cuestionar no ya una permanencia -en el Gobierno- sino cualquier tipo de posibilidad". De la misma manera, ha añadido que "no nos parece que sea responsable a día de hoy porque con ello contribuiríamos a hacerle el caldo gordo a la derecha" y ha subrayado que "a día de hoy del informe de la UCO no se desprende ningún tipo de ilegalidad y de cuestionamiento de las adjudicaciones en Navarra".

En cuanto a la comisión de investigación, Alfaro ha explicado que la coalición se encuentra en la "valoración previa del inicio de la comisión" y no ha adelantado nombres de las personas a las que va a pedir comparecer.