El Parlamento foral aprueba la comisión de investigación sobre adjudicaciones a empresas señaladas por la UCO

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación para revisar las contrataciones que ha realizado el Gobierno de Navarra desde 2011 a las empresas señaladas en el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el presunto cobro de comisiones por adjudicaciones públicas.

La comisión de investigación ha sido propuesta por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y le han dado su voto favorable UPN, PPN y Vox, mientras que la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, ha votado en contra. Está previsto que la comisión celebre su sesión constitutiva la próxima semana.

Por su parte, UPN había registrado otra iniciativa para proponer una comisión de investigación que abordara la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. Ha recabado los apoyos de UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita, mientras que Geroa Bai se ha abstenido, y el resto han votado en contra, por lo que no ha prosperado. Del mismo modo, PPN y Vox han firmado conjuntamente otra propuesta para una comisión de investigación igualmente dedicada a las obras de Belate, pero tampoco ha recibido apoyos suficientes. UPN y la parlamentaria no adscrita la han respaldado, y el resto han votado en contra.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "Navarra no se merece lo que está ocurriendo" y ha indicado que "el daño a la imagen de Navarra -ante las revelaciones del informe de la UCO- es brutal, y desde UPN no queríamos que el mayor escándalo político de los últimos años quedara enterrado bajo el silencio cómplice del Gobierno de María Chivite".

Esparza ha asegurado que su grupo no va a "parar hasta que se conozca toda la verdad" y ha indicado que Chivite debería dimitir. "Ella y nadie más que ella puso su Gobierno bajo sospecha por rendir pleitesía a Santos Cerdán -exsecretario de Organización del PSOE que ha dimitido tras el informe de la UCO-. María Chivite le abrió las puertas a Santos Cerdán. ¿Por qué le permitió que fuera a todas las reuniones con el Gobierno de España? El poder absoluto se lo ha entregado a Santos Cerdán", ha afirmado. Esparza ha considerado que "el Gobierno de María Chivite ha adjudicado al jefe de María Chivite el mayor contrato de obra pública de Navarra de los últimos diez años".

Por otro lado, el portavoz regionalista ha afirmado que su grupo no tiene "inconveniente" en que se revisen las contrataciones realizadas desde 2011 -última legislatura de UPN-, aunque ha asegurado que "resulta llamativo el intento de meter al último Gobierno de UPN y decir que todos somos iguales, pero no todos somos iguales". "Se empeñaron en crear la Oficina Anticorrupción para ver si le buscaban temas a UPN, pero lo cierto es que son ustedes los que están dando trabajo a la Oficina Anticorrupción", ha dicho a los socios de Gobierno.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha expresado el "compromiso firme" de su grupo con la aprobación de esta comisión. "Lo hacemos con convicción democrática, con sentido de responsabilidad, y con un mensaje nítido, quien no tiene nada que ocultar no tiene nada que temer. Cremos profundamente en la transparencia en la rendición de cuentas y en la necesidad de despejar cualquier duda que pueda empañar la confianza de los navarros y navarras en nuestras instituciones", ha subrayado.

Unzu ha afirmado que "la comisión no se queda en los márgenes del informe, sino que los amplía, porque queremos saber todo, y lo hacemos desde la tranquilidad de saber que no consta ningún informe de auditoría ni policial que apunte a ningún tipo de ilegalidad en las adjudicaciones del Gobierno de Navarra". "Si realmente aquí hay una trama como acaba de vender UPN, queremos saber cuándo empieza esa trama y con quién comienza a crear sus primeros vínculos", ha asegurado.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que "todos los casos de presunta corrupción deben ser abordados con total transparencia, eso es lo que hay que pedirle tanto al Partido Socialista como al Gobierno de Navarra y desde EH Bildu vamos a ser exigentes, porque en EH Bildu nos guiamos por la honestidad".

Aznal ha asegurado que "la lucha contra la corrupción debe ser un principio firme de actuación y así tendrá que actuar el Gobierno de Navarra". "Estamos de acuerdo en que la investigación se realice con todas las garantías y con todas las consecuencias jurídicas, y si una vez realizados los análisis e investigaciones se observan elementos constitutivos de delito exigiremos que se actúe con toda firmeza", ha subrayado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha destacado que "el informe de la Guardia Civil no apunta a ninguna ilegalidad en adjudicaciones del Gobierno de Navarra" pero ha considerado que "la información que hemos ido conociendo nos interpela directamente a reaccionar porque sólo la apuesta total por la transparencia podrá devolver la confianza plena de la ciudadanía en sus instituciones". Además, ha asegurado que, "si se constata la existencia de una trama en Navarra", Geroa Bai pedirá que se asuman "las responsabilidades políticas derivadas de esa situación".

Azcona ha compartido con la portavoz socialista que "la derecha va a por los gobiernos de progreso, lo sabemos desde 2015, cuando el Partido Socialista hizo una dura oposición al gobierno de progreso, pero el Gobierno de progreso en el que Geroa Bai quiere estar tiene que tener tolerancia cero hacia la corrupción, porque lo que está pasando con esta trama sí que alimenta a la derecha".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que el PSN es "la zona cero de la corrupción 'sanchista'" y ha afirmado que "toda la información que hemos ido conociendo exige responsabilidades políticas, porque aquí el Gobierno y sus socios son responsables, ya sea por acción o ya sea por omisión, y lo mínimo que podemos hacer desde este Parlamento es impulsar la comisión de investigación para depurar cualquier tipo de responsabilidad, aunque algunos, si tuviesen algún mínimo de decoro, ya habrían presentado su dimisión". En ese sentido, ha pedido la renuncia de la presidenta Chivite.

Javier García ha afirmado que "el conjunto de la sociedad navarra sabe que Chivite solo era la excusa para la corrupción y una coartada para que el Partido Socialista, sus compañeros del Partido Socialista, robaran a mano armada desde el minuto uno".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha asegurado que la creación de esta comisión de investigación es "un ejercicio de responsabilidad política e institucional" y ha subrayado que en su formación, "ante la trama de corrupción actual en el seno del PSOE, vamos a ser exigentes, igual que lo hemos sido siempre ante cualquier otra trama de corrupción".

Además, se ha dirigido a la presidenta Chivite para pedir "la máxima de las ejemplaridades" y ha dicho a sus socios de PSN, EH Bildu y Geroa Bai que "la mayoría progresista de Navarra debe salir fortalecida desde la transparencia y desde la honradez política y personal frente a la corrupción política".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha afirmado que Navarra es "el centro de la corrupción" y ha considerado que a los socios de Gobierno, "ante tanta corrupción que les está fagocitando, no les queda más remedio que presentar alguna iniciativa". "Su estrategia torpe y engañosa para crear una cortina de humo es la de investigar las cuatro últimas legislaturas. Es una maniobra dilatoria para confundir y oscurecer, alargar los tiempos y diluir su responsabilidad", ha asegurado. En todo caso, ha señalado que Vox respalda "toda acción que sirva para esclarecer y dar mayor transparencia al uso y manejo de los fondos públicos".

La parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, ha explicado que ha votado en contra de la comisión por considerar que "es más una cortina de humo que un ejercicio democrático, parece diseñada no para arrojar luz sino para que miremos para otro lado".