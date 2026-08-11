Controlado un incendio en un campo cosechado en Estella

Imagen de la zona afectada por el incendio en una zona cosechada y arbolado en Estella. - Bomberos de Navarra

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han intervenido este martes por la tarde para sofocar incendio en un campo cosechado en la zona de Valmayor, en Estella. No ha habido personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 15.47 horas y se ha movilizado un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Estella, Cordovilla y Lodosa, un helicóptero, personal del Guarderío de Medio Ambiente, Policía Local, Policía Foral y Guardia Civil.

El fuego, que se ha extendido también a una zona de arbolado, se ha dado por controlado sobre las 17.15 horas. La intervención del dispositivo ha permitido evitar la afectación a fincas y la alineación con la ladera.