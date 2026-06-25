Controlado un incendio de vegetación en Mélida

Sala de SOS Navarra 112. - Gobierno de Navarra

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos han controlado este jueves un incendio de vegetación que se ha declarado en Mélida, en la zona del campo de fútbol.

El aviso por el fuego se ha dado a las 15.09. Al lugar han sido movilizados Bomberos de Tafalla y de Peralta, brigada helitransportada, helicóptero, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El incendio, que se ha registrado en la zona de la piscina, ha quedado controlado sobre las 17.10 horas.