La Corporación honra el 603 aniversario del Privilegio de la Unión este martes con un desfile en Cuerpo de Ciudad

Imagen de archivo de la Comparsa. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pamplona celebra este martes el Privilegio de la Unión, con un desfile de la Corporación municipal en Cuerpo de Ciudad, acompañada por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, los dantzaris de Duguna - Iruñeko Dantzariak y La Pamplonesa. La Plaza Consistorial será el punto de partida de un desfile que arrancará a las 17.45 horas y que recorrerá las calles San Saturnino, Mayor, Eslava, Ansoleaga, plaza de San Francisco, plaza del Concejo, calle Zapatería, Calceteros, Mercaderes y Curia, en dirección a la Catedral. Allí se llevará a cabo la tradicional ofrenda floral ante el mausoleo de Carlos III y Leonor de Trastámara.

Fue precisamente Carlos III quien promulgó el Privilegio de la Unión en el año 1423, unificando los burgos de Navarrería, San Nicolás y San Cernin, creando las bases de la Pamplona actual. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, será el encargado de realizar la ofrenda floral, en un acto en el que intervendrá la Capilla de Música de la Catedral. Tras la ofrenda, la comitiva regresará a la Casa Consistorial por la calle Curia, Mercaderes y Plaza Consistorial, donde se clausurará el Día del Privilegio de la Unión con bailes en la plaza en honor a la ciudad.

Se pondrá así punto y final a cinco días de festejos, que arrancaron el viernes por la tarde con la inauguración de la feria de ganado Autentika y la Gran Feria Medieval. En estos días, se han celebrado también visitas guiadas a la Casa Consistorial y tres conciertos, como el protagonizado el viernes por la banda de música municipal La Pamplonesa; el de la Orquesta Sinfónica de Navarra, el sábado; y la triple cita del domingo, que reunió a la navarra Aurora Beltrán, el colectivo Maruxak y el proyecto musical Geminiss, de la compositora, cantante y guitarrista pamplonesa Olaia Bloom. Además, el jueves, Civivox Pompelo acogió, dentro de la programación del Privilegio, el concierto homenaje al pianista, compositor y profesor Valentín Larrea Iturbe.

LA COMPARSA DE GIGANTES, EN LAS CALLES POR LA TARDE DEL MARTES

Como ya viene siendo tradición, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos realizará este martes una de sus salidas por la ciudad, para acompañar a la Corporación en la celebración del Privilegio de la Unión. Está previsto que la Comparsa salga de la estación de autobuses a las 17 horas.

En su recorrido hasta la Plaza Consistorial, atravesará la plaza de la Paz, las calles Yanguas y Miranda, García Ximénez, Roncesvalles, Carlos III, Plaza del Castillo, Chapitela y Mercaderes. Hacia las 17.45 horas, se unirá a la Corporación para desfilar en Cuerpo de Ciudad, junto a los gaiteros, txistularis, dantzaris y la banda municipal La Pamplonesa.

El desfile, con todos los participantes reunidos, partirá por la calle San Saturnino hasta la Catedral, donde se celebrará la ofrenda floral. Ya de vuelta a la Casa Consistorial, y tras las dantzas en la plaza, la Comparsa regresará a la estación de autobuses hacia las 19.50 horas, por las calles Mercaderes, Chapitela, Plaza del Castillo, Carlos III, Roncesvalles, García Ximénez, Tudela, Conde Oliveto y Plaza de la Paz.