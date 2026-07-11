Cruz Roja atiende a 55 personas en el quinto encierro de los Sanfermines

Cruz Roja trasalada heridos del quinto encierro de los Sanfermines de 2026, protagonizado por toros de la ganadería José Escolar. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

En el quinto encierro de los Sanfermines 2026, un total de 55 personas han sido atendidas por Cruz Roja y 11 han necesitado traslados a centros de urgencia.

Del total de atenciones realizadas, la mayoría (30) lo han sido por curas. También se han realizado 12 atenciones médicas, dos intervenciones por pisadas, una por luxaciones y una por herida de asta de toro. Además, Cruz Roja ha realizado nueve traslados a centro médico a los que se suma otros dos por DYA, detalla en una nota de prensa.

Durante el festejo de vaquillas, un total 24 personas fueron atendidas por Cruz Roja, sin necesidad de traslado a centro de urgencias.

Durante las últimas 24 horas, Cruz Roja ha realizado 46 atenciones en la Unidad de Primera Atención de la plaza de Recoletas y 12 en el Colegio Vázquez de Mella.

En la vía pública han sido atendidas 25 personas, de las cuales 23 requirieron traslado a centros de urgencia, y en los servicios preventivos 36 personas fueron atendidas, 17 de las cuales fueron trasladadas a centro hospitalario.