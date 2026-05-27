Cuatro detenidos tras una pelea el Casco Viejo de Pamplona en la que uno de los implicados perdió un diente

PAMPLONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a cuatro hombres, tres como presuntos autores de un delito de lesiones y uno por un delito de amenazas graves, implicados en una pelea ocurrida en el Casco Viejo la madrugada del pasado día 17 de mayo.

Según han informado desde el cuerpo policial, la intervención comenzó con un aviso a la sala CIMAC 091 en el que se daba cuenta de una posible agresión en la vía pública con vidrios cortantes y varias personas implicadas.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un varón en el suelo con la cara ensangrentada que manifestó haber sido agredido por tres individuos. Ante las heridas en ojos, nariz y boca y la pérdida de un diente, los agentes solicitaron una ambulancia para que asistiera al varón.

Con la descripción aportada por una testigo, establecieron un dispositivo de búsqueda por el casco viejo de la capital foral. Una de las tres patrullas de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana actuantes localizó a dos hombres huyendo a la carrera en las inmediaciones del lugar de los hechos, y otra patrulla encontró al tercero cerca de la Plaza del Castillo.

Los tres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones y traslados a dependencias policiales. En comisaría, los detenidos manifestaron a los agentes que la pelea se había iniciado cuando el varón les había mostrado una navaja y amenazado de muerte con ella.

Los agentes encontraron entre las pertenencias de la víctima una navaja que coincidía con las características descritas por los detenidos, por lo que, tras ser asistido de las lesiones que presentaba, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.