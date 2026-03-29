Cultura destina 160.000 euros a ayudas para impulsar acciones formativas en el ámbito del sector audiovisual

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra una convocatoria de ayudas destinada a fomentar la organización de actividades formativas dirigidas al sector profesional audiovisual en Navarra. En concreto, la cuantía de las subvenciones asciende a 160.000 euros, que tienen la meta de financiar la puesta en marcha de cursos, talleres, foros, incubadoras y residencias para el desarrollo de proyectos audiovisuales como cortometrajes, largometrajes, series, narrativas inmersivas y de realidad virtual o de otro tipo.

Las fechas entre las que estas actividades formativas deben haber sido desarrolladas son el pasado 1 de noviembre de 2025 y el próximo 31 de octubre de 2026, y deben estar diseñadas para profesionales y empresas que trabajan de forma activa en el ámbito audiovisual.

Según explican desde el Ejecutivo foral, con esta línea de ayudas se pretende "favorecer la profesionalización de las fases de creación y desarrollo de proyectos audiovisuales, así como fomentar la internalización de la producción audiovisual navarra". También se pretende "estimular la participación del sector privado en la financiación de proyectos, impulsar la diversidad de la oferta cultural y potenciar el marketing, la promoción, la interacción con públicos y los nuevos modos de distribución y explotación de producciones".

La presentación de solicitudes se realizará obligatoriamente por vía telemática, a través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, y estará abierta por un plazo de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BON.

GASTOS SUBVENCIONABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

La convocatoria contempla financiar hasta un 70% del presupuesto presentado por los y las solicitantes, con un máximo de 40.000 euros por proyecto participante. Entre los gastos subvencionables, se encuentra la contratación de los profesionales y servicios necesarios para llevar a cabo la actividad, como el alquiler de locales y salas y la contratación de empresas de interpretación y traducción simultánea o de servicios técnicos.

También se subvencionarán los gastos vinculados a actividades online y procesos de digitalización, o los relacionados con la sostenibilidad, como la realización de análisis o estudios de medición de la huella de carbono o del impacto ambiental de la actividad.

Por último, otros gastos que la convocatoria de subvenciones contempla financiar en los proyectos están relacionados con la comunicación, la prensa y la publicidad, los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención, las inversiones en actos protocolarios y otros gastos generales que, sin ser imputables directamente al proyecto, sean necesarios para que la actividad subvencionada se lleve a cabo. Asimismo, se incluyen también costes salariales y de seguridad social del personal contratado, y los intereses financieros y gastos de negociación que generen los préstamos para la financiación del desarrollo de los proyectos.

En cuanto a los criterios de valoración que plantea la convocatoria de ayudas, se atenderá, entre otros, a la capacidad transformadora del proyecto; a su impacto en la digitalización, el desarrollo sostenible y la cohesión territorial; a la calidad del contenido y de las actividades propuestas; al equipo de coordinación, formadores y expertos; a la trayectoria del proyecto; o a la estimación presupuestaria del mismo y su viabilidad.