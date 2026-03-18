La Delegación del Gobierno condena los feminicidios por violencia de género cometidos en Burgos, Cantabria y Huesca

Concentración de la Delegación del Gobierno de Navarra como muestra de "condena" ante los últimos feminicidios por violencia de género - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha condenado este miércoles los últimos feminicidios por violencia de género confirmados por el Ministerio de Igualdad, cometidos en Burgos, Cantabria y Huesca.

En uno de los casos, la víctima es una mujer de 58 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 59 años, el pasado 10 de marzo en la provincia de Burgos. Los dos figuraban en VioGén con otras personas y en casos inactivos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El segundo caso es el de una mujer de 64 años que fue presuntamente asesinada por su pareja, de 52 años, el pasado 14 de marzo en Cantabria. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La última víctima confirmada es una mujer de 53 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 63, el pasado 17 de enero en la provincia de Huesca. Tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha expresado su "más absoluta condena y rechazo ante estos asesinatos machistas" y ha trasladado su "apoyo a familiares y amistades de las víctimas". También ha reclamado "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Los medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.