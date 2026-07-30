La delegada del Gobierno valora los acuerdos alcanzados en la Junta de Seguridad", "buenos para Navarra"

Archivo - La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha manifestado este jueves que los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo foral y el Estado en la Junta de Seguridad son "buenos" para Navarra, "refuerzan nuestro modelo policial y mejoran la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos". "Vivimos en una comunidad segura y que los cuerpos policiales realizan una gran labor, pero bienvenido sea todo lo que suponga facilitar y reforzar ese trabajo", ha expuesto.

En rueda de prensa, Echeverría ha destacado que la Plataforma Única de Emergencias acordada ha sido desarrollada conjuntamente por los gobiernos de España y de Navarra y va a permitir que, ante una emergencia, "se movilice al recurso policial más cercano de acuerdo con la competencia territorial de cada cuerpo y con el geoposicionamiento de las patrullas".

"Con este acuerdo gana el conjunto de la ciudadanía, porque garantizamos la máxima coordinación, la rapidez y agilidad en la respuesta, y la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Cuando ocurre una emergencia, la prioridad siempre es recibir el soporte adecuado en el menor tiempo posible", ha expuesto.

Sobre el incremento del número de efectivos de Policía Foral y la integración del cuerpo en varios sistemas de ámbito nacional, ha comentado Echeverría que "es otra buena noticia que demuestra, además, el compromiso del Gobierno de España con el régimen foral de Navarra". "A lo largo de estos años, hemos dado pasos relevantes con la transferencia de competencias recogidas en la Lorafna, como la de Tráfico, y este nuevo acuerdo es un avance en esa línea de defensa y de apuesta por el régimen propio y diferenciado de la comunidad foral", ha dicho.

La delegada ha indicado que han abordado las condiciones que regularán la llamada 'pasarela' que posibilitará la movilidad del personal de la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil que lo desee a Policía Foral, y "ahora esas condiciones tienen que ser estudiadas por ambos cuerpos antes de ser validadas por el Comité de Coordinación Policial dependiente de la Junta de Seguridad".