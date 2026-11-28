Imagen de la motocicleta interceptada. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha interceptado en Castejón una motocicleta eléctrica cuyo conductor intentó eludir la presencia policial después de que se recibieran reiteradas quejas vecinales por conducciones irregulares, que generaban situaciones de riesgo para la seguridad vial e intranquilidad entre la población.

Los hechos se produjeron durante un servicio de prevención de seguridad ciudadana cuando varias patrullas localizaron la motocicleta en las inmediaciones de una balsa en el término municipal de Castejón.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones de los agentes e intentó abandonar el lugar. La actuación de las patrullas permitió impedir que continuara la marcha y proceder a su identificación.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del Destacamento de Tráfico de Tudela, que realizaron las comprobaciones correspondientes. La intervención finalizó con la formulación de varias denuncias por las infracciones administrativas detectadas.