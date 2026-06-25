Desalojadas las localidades de Navaz, Usi y Anoz por el incendio de Ezcabarte

Varios bomberos tratan de extinguir un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Navaz, Usi y Anoz han sido desalojadas este jueves por el incendio que se ha declarado en Ezcabarte, en las faldas del monte Sn Cristóbal, al norte de Pamplona.

Se está habilitando el polideportivo de Villava para alojar a las personas desalojadas en caso de que sea necesario, según ha informado el 112 Sos Navarra. Cruz Roja organiza el equipamiento.

Además, continúan las labores de extinción del incendio forestal. El aviso por el fuego se ha dado a las 17.42 horas. El incendio se ha originado en un campo situado en la falda del monte, cerca del punto kilométrico 2,4 de la carretera NA-4210, en el término de Makirriain, y se ha propagado a una zona de pinar.

Inicialmente, han sido movilizados efectivos de los parques de bomberos de Cordovilla, Trinitarios, Estella, Lodosa, Sangüesa y Tudela, así como brigada helitransportada, además de dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.

A ellos se han sumado también la Guardia Civil y un tercer helicóptero del Gobierno de Navarra así como un Bulldozer y tractoristas de la zona.

Se ha establecido Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Unzu.