Desalojadas varias viviendas por una fuga de gas en una campa en Elizondo

Origen de la fuga de gas en Elizondo. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desalojado este jueves al mediodía varias viviendas en Elizondo y ha cortado el tráfico en los alrededores debido a una fuga en una acometida de gas que había en un campa. No ha habido personas afectadas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.26 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Oronoz, la Policía Local, la Guardia Civil y técnicos empresa suministradora.

Debido a que la fuga se ha producido al romperse una acometida de gas que había en una campa, no ha habido peligro de que se formasen bolsas de gas o hubiera explosiones, han indicado desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Una vez solucionada la fuga, sobre las 14.10 horas, las personas desalojadas han podido volver a sus viviendas.