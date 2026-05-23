Desarrollo Rural destina 12 millones a 271 personas para favorecer inversiones en sus explotaciones agrarias

Archivo - Imagen de archivo de una cosechadora. - María José López - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, acaba de resolver una concesión 12 millones de euros destinados a acometer inversiones de modernización de instalaciones de las explotaciones agrícolas y ganaderas, mejorar la competitividad o implementar medidas con objetivo medioambiental de incidencia en la mitigación del cambio climático o de bienestar animal en la ganadería. Estas ayudas cubren, de promedio, un tercio del total de la inversión emprendida y llegan al 40% en el caso del objetivo medioambiental.

Esta línea de ayudas, incluida en el marco de la PAC, se ha repartido en sendas convocatorias de 10 millones de euros para inversiones productivas en explotaciones agrarias y de otros 2 millones para medidas de objetivo medioambiental. Se han concedido subvenciones a un total de 271 personas físicas o jurídicas beneficiarias, sumando las 186 de la primera convocatoria y las 85 de la segunda. En cuanto a la tipología, el 38% de las beneficiarias han sido sociedades agrarias de transformación o cooperativas y el resto, personas físicas.

En los criterios de concesión de las ayudas, la Dirección General de Desarrollo Rural ha priorizado, entre otros aspectos, las inversiones que tuvieran "mayor incidencia" en la consecución de los objetivos medioambientales, la participación de jóvenes y mujeres en las explotaciones agrarias o el laboreo en zonas con limitaciones naturales, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

La disponibilidad presupuestaria de ambas convocatorias ha permitido cubrir el 55% de las solicitudes presentadas, a las que se les ha podido subvencionar una media del 34% de la inversión en caso de mejoras y modernización de instalaciones, llegando a alcanzar el 40% en medidas medioambientales.

En la pretensión de favorecer el relevo generacional en la agricultura o la ganadería y disminuir el elevado grado de masculinización del sector, las ayudas han primado especialmente a las personas jóvenes y mujeres. Así, más de la mitad (el 52%) de las personas titulares de las explotaciones beneficiarias son jóvenes -quienes, a su vez, participan como socios o socias en el 20% de las sociedades o cooperativas beneficiarias- y el 23% del total de las concesiones corresponden a mujeres.

Por su orientación productiva, más de la mitad de las explotaciones que han recibido ayudas a la inversión son de carácter agrario, frente a una tercera parte ganaderas y el 8% restante, mixtas.

MEJORA DEL RENDIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN

Estas ayudas se dirigen a la reestructuración de las explotaciones en relación con su dimensión u orientación productiva y a la modernización de las mismas, siempre que se produzca una mejora de rendimiento o comercialización. También contribuyen a financiar la construcción, adquisición o mejora de instalaciones de uso agrario o las inversiones en nueva maquinaria o programas informáticos o de automatización, entre otros conceptos.

En el caso de ayudas a inversiones productivas, se han concedido ayudas para aproximadamente una inversión total de 30 millones de euros, de las cuales la mitad han sido para maquinaria agrícola y más del 20% se han destinado a construcciones agrarias o ganaderas, incluyendo su equipamiento.

A su vez, las ayudas a inversiones con objetivo medioambiental se han concedido para aproximadamente otros 5 millones de inversión, de los cuales el 40% se ha destinado a plantaciones y más del 25% han sido para gestión de estiércoles y purines.