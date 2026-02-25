Desarrollo Rural destina 5,5 millones al programa Lurberri para facilitar la incorporación de jóvenes al sector primario

Archivo - Imagen de archivo de una explotación ganadera. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha lanzado una convocatoria de ayudas dotada de 5,5 millones de euros para facilitar la incorporación de jóvenes al sector primario, en el marco del programa Lurberri de relevo generacional. De esta manera, se incrementan en un 22% estos incentivos puestos en marcha en octubre de 2024 y gracias a los cuales 95 jóvenes se incorporaron tanto a la agricultura como a la ganadería a lo largo del pasado año.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, ha dado cuenta de ello en la sesión de gobierno celebrada este miércoles, en la que ha señalado que "el relevo en las explotaciones agrarias, la incorporación de jóvenes y el arraigo poblacional en las zonas rurales son cuestiones clave" para su departamento, que trabaja en ello a través de distintos programas, como es el caso de Lurberri.

En ese sentido, Aierdi ha destacado la "buena acogida" de estas ayudas puestas en marcha por primera vez el año pasado, ya que "dieron lugar a una alta y cualificada demanda", que se materializó en la incorporación de 95 jóvenes al sector. "Por ello, este año hemos incrementado el presupuesto, además de crear una partida ampliable para que no se quede fuera ninguna persona que esté dispuesta a emprender en el medio rural", ha expuesto.

En concreto, son ayudas de entre 40.000 y 80.000 euros por cada proyecto para "estimular la primera implantación" y con una "discriminación positiva" a determinados modelos que, en función de su concurrencia, pueden llegar a duplicar las cuantías que recibe cada persona agricultora o ganadera, indican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

Así, estas nuevas primas se rigen por "criterios de discriminación positiva" para incentivar determinadas tipologías de agricultura o ganadería sostenible como la producción de alimentos acogidos a alguna figura certificada de calidad o ecológica, las granjas de ganadería extensiva, la implantación en zonas rurales en riesgo de despoblación, la incorporación de jóvenes y mujeres o que la nueva instalación se haya derivado de un relevo generacional en el traspaso de la titularidad. El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de marzo y las bases pueden consultarse en el portal de trámites del Gobierno de Navarra.

Con el objetivo de facilitar la primera instalación, las personas agricultoras y ganaderas acogidas a este programa percibirán anticipadamente la mitad de la subvención que les corresponda antes de su implantación y el resto, al finalizar su plan empresarial.

600.000 EUROS PARA INCENTIVAR LA SUCESIÓN DE EXPLOTACIONES

Además de las citadas ayudas para la incorporación de jóvenes, la Dirección General de Desarrollo Rural ha puesto en marcha otra línea, en el marco del Programa Lurberri, dotada de 600.000 euros en dos años, para incentivar la sucesión de explotaciones agrarias de profesionales próximos a la jubilación y con ayudas de hasta 85.000 por beneficiario/a.

Los jóvenes que quieren incorporarse al sector primario "se encuentran en ocasiones con el problema de disponer de tierras o de una explotación viable" y, al mismo tiempo, hay muchas personas cercanas a la edad de jubilación, o que ya la han rebasado, "y que no tienen claro si hacer un relevo y de qué manera". En ese sentido, el consejero ha señalado que "esta medida nos parece esencial, porque además de la importante ayuda económica, el Departamento de la mano de INTIA, se va a encargar de dinamizar esas cesiones, de ofrecer un servicio de intermediación entre ambas partes para que ese relevo pueda llegar a materializarse y de forma positiva para ambas partes".

Tanto el servicio de intermediación como las posibles ayudas señaladas se ponen a disposición de la cerca de 630 personas de entre 60 y 72 años que se calcula que hay, de las cuales, 25% son mujeres y el 75% son hombres, y que podrían estar en disposición de participar en estos procesos. De ellos, 400 son Agricultores a Título Profesional, el resto son personas que no siendo ATPs cotizan a la SS Agraria y son perceptores de la PAC.

La convocatoria de estas ayudas, que se enmarcan dentro del Plan Estratégico de la PAC 203-2027 financiadas por el programa FEADER y sus bases específicas se publicarán en el BON el próximo 2 de marzo y, con anterioridad, el día 26 de febrero a las 9:30 se celebrará un webinar para explicar estas ayudas a personas interesadas y agentes implicados.