Desarticulado un clan familiar especializado en el robo de cobre en empresas de Navarra y Cantabria

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta de la Comisaría General de Policía Judicial, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santander, han detenido a diez miembros de un clan familiar presuntamente dedicado al robo con fuerza de grandes cantidades de cobre en empresas ubicadas en Navarra y Cantabria.

Según han informado desde la Policía Nacional, la investigación, desarrollada durante varios meses, ha permitido esclarecer numerosos robos cometidos en ambas comunidades, con un valor acreditado de lo sustraído que supera los 80.000 euros, además de los importantes daños ocasionados en las instalaciones industriales afectadas.

En el marco de la operación se practicaron dos registros domiciliarios en Pamplona, donde los agentes intervinieron herramientas de ataque utilizadas para forzar cerramientos, armas prohibidas, documentación vinculada a la actividad delictiva y casi 9.000 euros en efectivo, así como un billete de avión con destino a Rumanía previsto para el día siguiente. Este último fue hallado en poder del patriarca del clan, junto con gran parte del efectivo incautado.

El grupo, de origen rumano, operaba de forma "altamente estructurada y con un reparto de funciones claramente definido". Los presuntos autores accedían durante la noche a recintos empresariales o naves industriales, donde sustraían grandes cantidades de cableado de cobre, que posteriormente transportaban en vehículos de gran capacidad hasta puntos de almacenamiento temporal.

Desde allí, el material era colocado hacia otros países europeos a través de redes locales de intermediarios, que facilitaban su comercialización en el mercado ilícito.

El dinero obtenido era fragmentado en pequeñas cantidades y transferido mediante la técnica del 'smurfing' -envíos sucesivos por importes reducidos- hacia otros núcleos del clan ubicados principalmente en Rumanía, con el objetivo de eludir los controles financieros y dificultar el rastreo policial.

Con esta operación, coordinada entre las unidades de Policía Judicial de Pamplona, Santander y la Comisaría General de Policía Judicial, se da por desarticulado "uno de los grupos más activos dedicados al robo de cobre en el norte de España, responsable de un importante perjuicio económico" para empresas y servicios industriales de ambos territorios.

Los presuntos autores han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Pamplona, mientras la investigación continúa abierta.