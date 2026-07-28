Desmantelado un punto de venta de drogas e intervenidas diferentes sustancias en la Merindad de Tudela

La Guardia Civil de Navarra desmantela un punto de venta de drogas e interviene diferentes sustancias enuna localidad de la Merindad de Tudela. - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo Territorial de Policía Judicial de Tudela, ha dado por desmantelado un punto de venta de drogas y ha intervenido diferentes sustancias en la denominada Operación Yelfi, que ha desarrolado en una localidad de la Merindad de Tudela. Un hombre de nacionalidad española ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La investigación ha centrado sus pesquisas en la vivienda del detenido, donde presuntamente se desarrollaba una actividad continuada de almacenamiento, preparación y distribución de sustancias estupefacientes, principalmente speed, según ha informado la Guardia Civil en una nota.

Las actuaciones se iniciaron tras el estudio de indicios que apuntaban a la posible existencia de un punto de venta de droga en la localidad. Como consecuencia de ello, se intensificó la vigilancia sobre el inmueble investigado y se llevaron a cabo numerosas gestiones de investigación, constatándose una constante afluencia de personas ajenas al inmueble que accedían al interior durante escasos minutos para abandonarlo poco después. Este patrón de comportamiento ha resultaba compatible con la realización de transacciones rápidas de sustancias estupefacientes, según ha explicado la Guardia Civil.

Las investigaciones se han visto reforzadas por el incremento de aprehensiones de drogas e infracciones administrativas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes registradas en la localidad, así como por el trabajo de investigación desarrollado durante los meses anteriores.

El análisis conjunto de todos los indicios ha permitido inferir que la vivienda constituía el centro de operaciones desde el que se desarrollaba una actividad continuada de tráfico de drogas, por lo que se solicitó autorización judicial para la entrada y registro del domicilio con el objetivo de intervenir las sustancias estupefacientes, detener al presunto autor y desarticular definitivamente el punto de venta.

Como resultado del registro, la Guardia Civil intervino 581 gramos de speed, 511 gramos de marihuana, 34 gramos de hachís, tres gramos de cocaína, diez unidades de MDMA y 720 gramos de sustancia de corte utilizada para la adulteración de la droga. Asimismo, se incautó de un machete y un cuchillo, ambos de grandes dimensiones, una carabina de aire comprimido, una navaja semiautomática y 2.080 euros en efectivo.

Una vez finalizado el registro, los agentes detuvieron al investigado, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que a su vez decretó su ingreso en prisión provisional.

De este modo, la Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de drogas activo en una localidad de la Merindad de Tudela en fechas próximas a sus fiestas. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial, que continuará con la tramitación del procedimiento.