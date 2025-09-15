Detenida en Navarra una mujer reclamada por Polonia por llevar a cabo "actividades militares contra Ucrania"

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Navarra ha detenido a una mujer que contaba con una reclamación judicial internacional interpuesta por Polonia, consistente en una Orden de Alerta para detención y entrega, por presuntamente llevar a cabo "actividades militares contra Ucrania".

Según han informado desde el cuerpo policial, la detención fue efectuada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Navarra, encargada de atender todas aquellas solicitudes de colaboración y/o apoyo en materia de cooperación internacional (Interpol, Europol, Sirene, etc.) en la Comunidad foral.

Tras conocerse que Polonia había interpuesto una orden de detención a una ciudadana de esa misma nacionalidad motivada por un delito de alistamiento en organismo militar extranjero, se activó una investigación para tratar de localizarla y dar cumplimiento a esta requisitoria internacional.

La presunta autora "habría aceptado durante varios años, y sin la autorización de la autoridad polaca competente, obligaciones militares en una organización extranjera que operaba en territorio de Ucrania, denominada Interunit, que buscaba de manera activa la independencia de las regiones del Donetsk y Donbás".

La detención se produjo en una localidad navarra hace unos días y la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Estella en funciones de guardia, comunicándose posteriormente al Juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional.