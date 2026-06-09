Detenida la presunta autora de 15 incendios que afectaron a 41 contenedores y un vehículo en Artajona

Imagen de uno de los contenedores afectados - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo Territorial de Policía Judicial de Tafalla en el marco de la denominada 'Operación ARBIN 2026', ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito continuado de daños por el incendio de 41 contenedores y de un vehículo, provocando daños que ascienden a más de 17.000 euros.

Según han informado desde la Guardia Civil, la investigación se inició tras detectarse una sucesión de incendios provocados en contenedores de basura ocurridos en distintos puntos de la localidad de Artajona entre los años 2023 y 2026.

Las actuaciones permitieron determinar la existencia de quince hechos delictivos, catorce de ellos relacionados con daños en contenedores y otro correspondiente a daños ocasionados en un vehículo afectado por uno de los incendios.

Como consecuencia de estos hechos, un total de 41 contenedores resultaron dañados parcial o totalmente, elevándose el valor de los desperfectos ocasionados en el mobiliario urbano a más de 17.000 euros, a falta de valorar los daños provocados en el vehículo afectado.

Los incendios se producían habitualmente de madrugada y en varios puntos de la localidad, "lo que había generado una notable preocupación entre los vecinos de la localidad".

La investigación ha permitido determinar que la presunta autora aprovechaba desplazamientos habituales por la zona para actuar durante la madrugada, regresando posteriormente a su vivienda.

Fruto de las gestiones practicadas, de las entrevistas realizadas y del análisis del material disponible, los agentes han logrado identificar a la presunta autora de los hechos. Posteriormente se ha llevado a cabo una entrada y registro en su domicilio, donde fueron localizados diversos indicios relacionados con la investigación.

Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla, Plaza número 2.

Con esta actuación, Guardia Civil da por esclarecidos unos hechos "que habían generado una notable preocupación vecinal en la localidad durante los últimos años".