Momento de la intervención durante el control policíal. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela han detenido recientemente a una mujer, de 30 años y vecina de la localidad, sobre la que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación por un delito de estafa.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 04.40 horas en la carretera de Alfaro, durante el transcurso de un control preventivo conjunto de las Brigadas de Seguridad Vial y Protección y Atención Ciudadana de dicha comisaría.

Tras dar el alto reglamentario a un vehículo, se procedió a la identificación de sus ocupantes y a la realización de las correspondientes pruebas. En el narcotest, la mujer arrojó un resultado positivo en cánnabis (THC) y anfetaminas/metanfetaminas, explican desde la Policía Foral.

Al cotejar la documentación de los ocupantes con el Centro de Mando y Coordinación (CMC), los agentes confirmaron que sobre ella constaba una requisitoria en vigor emitida por el Juzgado de Instrucción de Madrid por un presunto delito de estafa.

Ante esta circunstancia, se procedió a su detención y traslado a las dependencias policiales de Tudela para su posterior puesta a disposición judicial.