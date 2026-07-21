Detenido tras amenazar con un cuchillo a un empleado de un supermercado en Lodosa

Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido en Lodosa a un hombre de nacionalidad argelina como presunto autor de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, resistencia y desobediencia grave, así como por una presunta agresión con arma blanca ocurrida en un supermercado de la localidad.

La actuación se inició tras recibirse un aviso en el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil en el que se informaba de que un individuo había intentado sustraer diversos productos de un supermercado. Aunque inicialmente devolvió los artículos y abandonó el establecimiento, regresó poco después, generando una situación de gran tensión entre trabajadores y clientes, ha informado la Guardia Civil.

Según las manifestaciones recabadas por los agentes, durante su regreso al establecimiento el hombre exhibió un cuchillo en actitud amenazante y llegó a lanzar el arma contra un empleado, que sufrió lesiones de carácter leve.

Las patrullas desplazadas al lugar localizaron al sospechoso e intentaron identificarlo, si bien este se negó reiteradamente a colaborar con los agentes, mostrando una actitud agresiva y desobedeciendo las indicaciones que se le daban. Durante la intervención intentó agredir a los guardias civiles, siendo finalmente reducido y detenido. Tras practicar un registro superficial de seguridad, los agentes localizaron oculto entre la ropa del detenido un cuchillo de cocina con hoja dentada que portaba escondido a la altura de la cintura.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Estella-Lizarra, plaza número 1.