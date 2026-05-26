Detenido en Añézcar por robar un vehículo y conducir bebido y sin permiso

Señal arrancada tras accidente de un conductor con un vehículo robado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral detuvieron el 22 de mayo a un joven de 25 años como presunto autor de un delito de robo de vehículo, otro de conducción de un vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas y un tercero por conducir un vehículo sin haber obtenido nunca el permiso que habilita para ello.

Los hechos ocurrieron hacia las 19.30 horas, cuando en el Centro de Mando y Coordinación (CMC) de la Policía Foral se recibió aviso de un vehículo que circulaba por la carretera N-240-A, a la altura de la localidad de Añezcar, dando bandazos, y que había sufrido un accidente, según ha informado el cuerpo policial.

Como consecuencia del accidente, el vehículo quedó volcado en un campo fuera de la carretera, y el conductor y único ocupante del mismo presuntamente intentó darse a la fuga. Además de producirse daños materiales en el vehículo, elementos fijos de la vía quedaron también dañados. Concretamente dos señales fueron arrancadas por el vehículo accidentado.

Asimismo, al comprobarse la identidad del hombre, se averiguó que carecía del permiso de conducir, no habiendo obtenido nunca la licencia habilitante para ello. Finalmente, se pudo comprobar también que un rato antes la propietaria del vehículo había denunciado su sustracción en Pamplona.

Por todo ello, el joven fue detenido. Las diligencias fueron instruidas por la Brigada de Atestados de Policía Foral, que puso los hechos en conocimiento del juzgado en funciones de guardia de Pamplona.