Detenido el autor de siete robos con fuerza en establecimientos hosteleros de la Merindad de Olite

Imagen de los efectos robados por el detenido. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo Territorial de Policía Judicial de Tafalla, ha detenido a un varón de 38 años, de nacionalidad española, vecino de la merindad de Olite, como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas cometidos en varios establecimientos hosteleros de una localidad de la Merindad de Olite.

La investigación se inició tras tener conocimiento de un robo con fuerza ocurrido en un establecimiento hostelero de la localidad, constatándose posteriormente la existencia de otros hechos de similares características cometidos entre los meses de diciembre de 2025 y febrero de 2026. En total, se esclarecieron siete robos cometidos en distintos locales de hostelería. Algunos de los establecimientos afectados llegaron a sufrir robos en más de una ocasión.

Según explican desde la Guardia Civil, el modus operandi del autor consistía en el forzamiento de los accesos principales de los establecimientos durante la noche para, una vez en el interior, violentar las máquinas recreativas y las cajas registradoras. El botín principal consistía en la recaudación en metálico, llegando incluso a sustraer los cajetines de monedas, cajas registradoras completas y diversos dispositivos electrónicos.

La investigación permitió determinar que el presunto autor aprovechaba su condición de residente en la localidad y la proximidad de su domicilio a los establecimientos afectados para desplazarse sin levantar sospechas.

Fruto de las gestiones practicadas, entrevistas realizadas y del análisis del material disponible, los agentes lograron identificar al presunto autor de los hechos.

Posteriormente se llevó a cabo una entrada y registro en su domicilio, donde fueron localizados diversos objetos y efectos relacionados con los robos investigados, entre ellos dispositivos electrónicos sustraídos y distintos elementos procedentes de los establecimientos afectados.

Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tafalla, Plaza número 1.