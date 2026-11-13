Detenido en Azagra tras una peligrosa huida policial en la que estuvo a punto de atropellar a tres menores

Foto de archivo de patrulla de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Tafalla, en Azagra. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral, adscritos al Grupo de Prevención y Atención Ciudadana de la Comisaría de Tafalla, detuvieron en la tarde del miércoles a un conductor tras protagonizar una temeraria fuga por el casco urbano de Azagra, poniendo en grave riesgo la integridad física de numerosos peatones, según ha informado la Policía Foral.

Los hechos ocurrieron cuando una patrulla preparaba la señalización de un control de seguridad ciudadana en la carretera NA-6531 (San Adrián-Calahorra). En ese momento, el conductor de una furgoneta que circulaba detrás de otro vehículo policial realizó un cambio de sentido en un lugar prohibido y con gran afluencia de tráfico, emprendiendo la huida en sentido contrario para eludir la actuación policial.

La patrulla inició el seguimiento y localizó la furgoneta en el interior de Azagra. Al advertir la presencia de los agentes, y con el apoyo de una segunda patrulla, el sospechoso inició una huida a gran velocidad por calles estrechas haciendo caso omiso a las señales acústicas y luminosas.

Durante el recorrido, el vehículo circuló a unos 70 km/h en una vía limitada a 30 km/h y se saltó una señal de Stop en un cruce sin visibilidad. En esa maniobra estuvo a punto de atropellar a tres menores de entre 10 y 12 años que jugaban en la calle, quienes tuvieron que saltar para evitar el impacto. La fuga continuó por las calles San Francisco Javier, Ramón y Cajal y Plaza Constitución, llegando a invadir varias aceras y obligando a los viandantes a apartarse entre gritos.

Finalmente, en la avenida de la Diputación, el huido se vio bloqueado por un vehículo estacionado en la calzada. Al no poder continuar la marcha, el conductor se negó reiteradamente a abrir la puerta y salir de la furgoneta, por lo que los agentes tuvieron que abrirla desde el exterior a través de la ventanilla.

El detenido opuso una fuerte resistencia activa para evitar ser identificado y engrilletado, siendo necesaria la intervención de cinco agentes para lograr su reducción, según ha detallado la Policía Foral.

Una vez identificado, se comprobó que tenía el permiso de conducir retirado cautelarmente por decisión judicial. Aunque arrojó resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas, se le interpuso una denuncia administrativa tras hallar un cigarro de marihuana entre sus pertenencias. El detenido ha sido puesto a disposición judicial acusado de delitos contra la seguridad vial, conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, quebrantamiento de condena y resistencia y desobediencia a la autoridad.