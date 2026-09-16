Detenido en Berriozar tras intentar agredir a su expareja y pinchar las ruedas de su vehículo

Cuchillos de cocina intervenidos al detenido. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Berriozar, en una operación conjunta con la Policía Foral, han detenido a un varón de 53 años como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y daños, tras intentar agredir a su expareja, sobre la cual tiene en vigor una orden de alejamiento y comunicación. Durante la intervención, los agentes lograron auxiliar y poner a salvo tanto a la mujer como a su hijo, menor de edad.

Según informan estos dos cuerpos policiales, los hechos comenzaron durante la madrugada del lunes al martes, cuando los vecinos alertaron a la Policía Municipal tras escuchar fuertes gritos, ruidos y amenazas procedentes del domicilio paterno, todo ello en presencia del menor. Al personarse los agentes en la vivienda, el agresor ya había huido. Los policías rescataron al menor, que se encontraba visiblemente asustado, y lo trasladaron junto a su madre a otro inmueble de la localidad para garantizar su seguridad.

Poco después, y tras ser avistado por vecinos transitando en vehículo por el Paseo Basoa de la localidad, el sospechoso se personó en este segundo edificio, en donde logró acceder al inmueble a través del garaje. Una vez dentro, arrancó las cámaras de seguridad y, armado con tres cuchillos de cocina, procedió a pinchar las ruedas del vehículo de su expareja.

Los agentes de la Policía Municipal de Berriozar interceptaron al individuo en el propio garaje, donde lograron reducirlo y detenerlo. El arrestado fue trasladado a dependencias de la Policía Foral, cuya División de Policía Judicial instruyó las diligencias policiales correspondientes para su inmediata remisión al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, poniendo al detenido también a disposición judicial.