Detenido un camionero que circulaba haciendo 'eses', dio positivo en droga y se resistió a los agentes

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral han detenido esta semana a un camionero de 40 años que circulaba haciendo 'eses' por la Autovía de la Barranca en Etxarren.

El conductor dio positivo en el test indiciario de drogas (cocaína, anfetamina, metanfetamina), según ha informado la Policía Foral. Además, contaba con antecedentes por diversos delitos (dos retiradas de carnet) y se enfrentó a los agentes intervinientes causando lesiones que requirieron de asistencia sanitaria a dos de ellos.

Así, además de la conducción bajo los efectos de drogas, también se le imputan los delitos de desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad.