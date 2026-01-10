Detenido tras darse a la fuga de un control por conducción temeraria, no tener carnet y dar positivo en drogas

Archivo - Detalle de un vehículo de la Policía Nacional. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Navarra han detenido en la comarca de Pamplona a un varón que, al detectar un control policial rutinario que estaba realizando la Unidad de Intervención Policial en el barrio de la Milagrosa, se dio a la fuga poniendo en peligro a otros conductores.

El varón, vecino de la comarca de Pamplona, era consciente de que conducía sin permiso de conducir, ya que no había realizado el curso de sensibilización y reeducación vial tras la pérdida de todos los puntos asignados. Por ello, al ser consciente de que podía ser sancionado o incluso detenido por conducir sin el permiso de conducir en vigor, emprendió la huida, invadiendo para ello la mediana, el carril en sentido contrario y realizando maniobras evasivas a gran velocidad, explican desde la Policía Nacional.

Varios ciudadanos fueron testigos del hecho, del cual se dio cuenta inmediata al resto de unidades actuantes e incluso a otros cuerpos policiales. Tras una persecución para intentar alcanzar al conductor, finalmente fue localizado en las inmediaciones de su domicilio, colaborando en su detección agentes de la Policía Local de Ansoáin.

Antes de proceder a su detención como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por circular sin permiso de conducir y por conducción temeraria, Policía Municipal de Pamplona le realizó la prueba de detección de consumo de drogas y alcohol, dando positivo en al menos cuatro sustancias estupefacientes, por lo que se procedió a la imputación de estos hechos, también constitutivos de delito.