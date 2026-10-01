Detenido en Estella tras agredir a agentes de la Policía Foral y personal sanitario

Comisaría de la Policía Foral en Estella. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Foral de la comisaría de Estella detuvieron en la noche del martes a un varón sobre el que constaba una requisitoria judicial de detención. El individuo fue arrestado como presunto autor de los delitos de atentado contra los agentes de la autoridad, desobediencia y resistencia.

Los hechos comenzaron en torno a las 23.00 horas, cuando una patrulla en funciones de prevención localizó al implicado en la vía pública. Al proceder a su identificación, el sistema alertó de que el hombre tenía en vigor una orden judicial de detención y personación.

Al verse sorprendido, el detenido, de 22 años, adoptó una actitud "altamente hostil y agresiva", esgrimiendo y amenazando a los agentes con dos 'litronas' de cerveza de vidrio que portaba en las manos, explican desde la Policía Foral.

Para neutralizar la amenaza y garantizar la seguridad ciudadana, los policías tuvieron que emplear material de protección (cascos y escudos) para reducirlo. Como consecuencia de la fuerte resistencia física del detenido, dos agentes resultaron con lesiones de carácter leve.

Tras la detención, el hombre fue trasladado al hospital de la localidad para el preceptivo reconocimiento médico. En el centro sanitario volvió a mostrar una extrema agresividad, escupiendo a las trabajadoras del centro de salud y arremetiendo contra el mobiliario de la consulta.

Debido a la persistencia de su conducta violenta e inadecuada, el detenido permaneció bajo custodia policial por parte de dos patrullas hasta la finalización de las diligencias. El arrestado, junto con el atestado policial, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Estella.