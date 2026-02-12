Detenido un joven de 19 años por robar vehículos en un gimnasio de la Comarca de Pamplona

Archivo - Un agente de la Policía Foral. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido a un joven de 19 años, acusado de sendos delitos de robo de uso de vehículo por hechos ocurridos los días 3 y 27 de enero.

Según explican desde este cuerpo, su modus operandi consistía en acudir a un gimnasio de la Comarca de Pamplona, al que se inscribió con una identidad falsa para, posteriormente, hurtar de las taquillas, que estaban abiertas, las llaves de los vehículos para llevárselos.

En una de las ocasiones provocó daños en el vehículo así como en la pared del gimnasio, huyendo a pie. En otra de las ocasiones contó con la ayuda de dos personas, ya identificadas, a las que se les imputa también el delito. En esta segunda ocasión abandonaron el vehículo en una zona cercana, huyendo los tres a la carrera.

Esta persona carecía del permiso de conducir, por lo que se le ha imputado también un delito contra la seguridad vial y otro de robo con fuerza en las cosas, al sustraer efectos personales de los vehículos.