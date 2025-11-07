Detenido un joven de 20 años por una agresión cometida en Sanfermines

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido esta semana a un joven de 20 años como presunto autor de una agresión y lesiones causadas a un hombre en las pasadas fiestas de San Fermín, en un céntrico bar de Pamplona. El arresto se ha registrado tras las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores.

Es una de las intervenciones que ha realizado la Policía Foral a lo largo de esta semana, en la que ha abierto diligencias a 28 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Entre otros hechos, la Policía Foral ha detenido a un hombre en Berriozar por presunto delito de atentado, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Fue sorprendido inicialmente hurtando prendas en un establecimiento. Tras avisar el encargado a la Policía Foral, los agentes le requirieron para que devolviera las prendas, a lo que hizo caso omiso, mostrándose agresivo y pegando patadas al mobiliario. Además, arremetió contra uno de los policías forales intervinientes, propinándole un cabezazo que le causó lesiones en la cara.

En otra intervención en la carretera N-121 en Pueyo, durante un control preventivo, dos varones -padre de 55 años e hijo de 36- fueron detenidos por un presunto delito de hurto cuando en el registro del maletero del vehículo se descubrió una gran cantidad de productos de diferentes marcas y supermercados (45 cajas de carabineros, 42 bandejas de pulpo, 40 de redondo, 22 cañas de cerdo, 14 de rabo de vacuno, 7 botellas de whisky, entre unos cuantos productos más) por importe de 2.500 euros, sin que pudieran justificar la compra. Los 32 antecedentes del hijo, muchos por robos y hurtos, hicieron sospechar a la patrulla para requerir la apertura del maletero.

Por otro lado, en Marcilla se registró la detención de otras dos personas por presunto delito de hurto. En el transcurso de un control de seguridad ciudadana, los agentes se percataron de que un vehículo intentaba evadirse. Al ser interceptado, los ocupantes se mostraron especialmente nerviosos, dando explicaciones inconexas a los policías acerca de su procedencia. Se procedió a inspeccionar más a fondo el vehículo, encontrándose en el maletero una bolsa de grandes dimensiones con productos de droguería -perfumes de marca, cabezales de cepillo eléctrico, etc.- con el envoltorio y precinto. Al no poder explicar el origen de los productos y ante su elevada cuantía económica, ambos resultaron detenidos y el material incautado.