Detenido un joven de 23 años por generar altercados en la calle y en un edificio público de Pamplona

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 23 años ha sido detenido este fin de semana tras generar altercados en un edificio público y en la calle, "incluso poniendo en peligro su integridad física y la del resto de usuarios de la vía".

Según han informado desde la Policía Foral, ha sido detenido por un delito de resistencia, desobediencia a la autoridad, sus agentes y sus funcionarios.

En total, el cuerpo policial ha atendido este fin de semana 42 accidentes de tráfico que se han saldado con 1 fallecido y 7 heridos de distinta consideración, y daños materiales en los vehículos y/o vías. Además, se han abierto diligencias a 22 personas por la comisión de distintos delitos.

Por distintos delitos relacionados con violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos) han sido detenidos 5 varones en distintas localidades de la Comunidad foral.

Por delitos contra los animales, ha sido detenido en Estella un varón de 58 años por un delito relativo a la protección flora y la fauna. Tras una denuncia ciudadana, una patrulla acudió a un paraje donde se encontraba el hombre y en el que se localizó un sistema artesanal de caza de pájaros que incluía dos jilgueros, posiblemente empleados como reclamo, uno de ellos ya muerto. En Pamplona es investigado un varón de 43 años por no proporcionar los cuidados y atenciones necesarias a animales a su cargo.

Por requisitorias judiciales, agentes de la comisaría de Alsasua han detenido en Irurtzun a un varón de 35 años tras comprobar que recaía sobre el mismo una orden de detención emitida por un juzgado de Pamplona.

Igualmente, en Cortes, agentes de la comisaría de Tudela han detenido a un varón de 24 años tras comprobar que recaía sobre él una orden de detención emitida por un juzgado de Tudela.

En Pamplona ha sido identificado y detenido un varón de 47 años tras comprobar que recaía sobre él una orden de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado de Pamplona.

Por delitos contra las personas ha sido detenido en Pamplona un varón de 84 años, concretamente como presunto autor de un delito de homicidio doloso en grado de tentativa. Un agente fuera de servicio observó una discusión entre un hombre y una mujer. El hombre esgrimía un cuchillo con el que amenazó e hirió a la mujer, por lo que el agente se abalanzó sobre el agresor y lo desarmó. Acudió una patrulla de Policía Nacional que se encontraba en ese momento por la zona.

Por delitos contra el patrimonio se han producido 3 detenciones. Un hombre de 37 años ha sido detenido tras apropiarse de un perfume de un establecimiento de la capital navarra, y al ser sorprendido por un vigilante de seguridad y ya fuera del local, tratar de zafarse con violencia. La presencia de una patrulla de Policía Foral en la zona facilitó la inmediata puesta a disposición del detenido a los agentes, quienes, comprobados los hechos, procedieron a detenerlo por un delito de robo con violencia o intimidación. En Corella ha sido detenido un varón de 25 años por robo con fuerza en un local comercial del que sustrajo dinero.

Por delitos contra la salud pública ha sido detenido un hombre de 30 años en Alsasua al ser sorprendido en la vía pública por una patrulla portando una cantidad de speed destinada al tráfico de drogas y estupefacientes.

SEGURIDAD VIAL: 42 ACCIDENTES Y 7 INVESTIGADOS

Durante el fin de semana, las patrullas de Policía Foral han atendido 42 accidentes viales. El más grave ocurrió el viernes en Baztán, y dejó una persona fallecida, una persona herida grave y dos leves. También hubo 4 heridos en Cordovilla, Obanos, Lizoáin-Arriasgoiti y Noáin. En 13 de los siniestros se han visto implicados animales, de los cuales 4 eran corzos y 7 eran jabalíes.

Además, 7 personas han sido investigados o detenidos. En Tudela, una patrulla controló a un conductor de 24 años que estaba realizando una conducción negligente. Los agentes trataron de identificarlo "por varios medios", hasta que reconoció que carecía de permiso y que llevaba tiempo usando la identidad de un familiar. Por ello, fue detenido por los delitos de usurpación de estado civil y por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido el permiso de conducción. Y como consecuencia de ello, resultaba investigada una mujer de 47 años como cooperadora necesaria en el delito por carecer de permiso.

En el municipio de Berrioplano se investiga a un varón de 54 años por un delito contra la seguridad vial al conducir superando las tasas establecidas de bebidas alcohólicas. El Centro de Mando y Coordinación recibió la llamada de un taxista que explicaba cómo había visto circular un vehículo cuyo conductor realizaba maniobras muy peligrosas, habiendo casi colisionado con él. Explicó que, tras seguirlo, había logrado impedir que siguiera circulando. Cuando las patrullas acudieron pudieron comprobar que el conductor se encontraba influenciado por el alcohol, y arrojó una tasa de 1,13 mg/l de aire espirado. El vehículo fue inmovilizado.

En Baztán, un varón de 31 años fue controlado por una patrulla que le realizó las pruebas de alcoholemia, en las que dio positivo. Por ello, fue investigado por un delito contra la seguridad vial por conducción superando las tasas establecidas de bebidas alcohólicas.

En Cizur, una patrulla observó un vehículo que circulaba en horario nocturno sin las luces reglamentarias. Al seguir al vehículo, los agentes observaron cómo el conductor se cambiaba de sitio tras haber parado el vehículo. Tras hacer las comprobaciones pertinentes, el conductor, un joven de 19 años, fue investigado por conducir un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso de conducción.

Finalmente, en un aparcamiento de Tudela fue controlado un turismo en el que viajaban dos varones de 15 y 21 años. Tras comprobar que el más joven estaba al volante del vehículo, que pertenecía al otro varón, ambos fueron investigados por un delito contra la seguridad vial.