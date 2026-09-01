Detenido en Tudela un joven de 26 años por presuntamente golpear a su expareja, menor de edad, en presencia de su hija

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años ha sido detenido este lunes en Tudela como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar al golpear a su expareja, menor de edad, y en presencia de la hija de ambos, de un mes de edad.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, la detención tuvo lugar a las 11.30 horas, cuando la joven solicitó ayuda policial al observar a los agentes parados atendiendo un accidente, ya que ambos estaban viajando en un turismo junto a la hija en común.

La madre de la joven fue avisada de lo ocurrido e interpusieron denuncia por los hechos en Policía Foral. El detenido fue trasladado a calabozos del citado cuerpo hasta su puesta a disposición judicial.