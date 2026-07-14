Detenido en Lekunberri tras una persecución policial por la autovía de Leitzaran al dar positivo en alcohol

Archivo - Chaqueta de un agente de la Policía Foral de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral de la División de Tráfico apoyados por agentes de la Comisaría de Alsasua han detenido a un conductor que se ha dado a la fuga tras arrojar un resultado positivo en un control de alcoholemia, iniciándose una persecución por la autovía de Leitzaran (A-15), que concluido en la localidad de Lekunberri.

Los hechos se han producido este martes cuando el implicado abandonaba el peaje de Zuasti, en dirección norte, donde agentes de la mencionada división realizaban un control masivo de alcohol con motivo de las fiestas de San Fermín. Al conocer su resultado positivo en la prueba orientativa, el detenido, lejos de estacionar siguiendo las instrucciones de los agentes, ha acelerado bruscamente su vehículo emprendiendo la huida.

Se ha iniciado así su persecución a la vez que se radiaba el hecho a todas las patrullas cercanas. Una patrulla que terminaba de atender un accidente vial a la altura de Latasa, en la autovía de Leiztaran, se ha sumado a la búsqueda del mencionado vehículo localizándolo e iniciando su seguimiento. Durante la persecución, el conductor ha efectuado una conducción evasiva a gran velocidad, haciendo caso omiso a las señales lumínicas y acústicas de los agentes, poniendo en riesgo la integridad y seguridad del resto de usuarios de la vía, ha detallado la Policía Foral.

El vehículo ha sido finalmente interceptado y detenido en el término municipal de Lekunberri. En las pruebas definitivas, ha arrojado una tasa delictiva de alcohol de 0,77 mg/l en aire espirado.

El conductor es investigado por dos delitos contra la seguridad vial: conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas superando la tasa penal y conducción temeraria.

Al no tener residencia en el país y circular con la intención de abandonar el mismo, el conductor ha sido trasladado a las dependencias de la Policía Foral en Pamplona para su puesta a disposición judicial.