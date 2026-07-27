Detenido un menor de 17 años en Tudela por acuchillar a un varón de 31 años en cuello y abdomen

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía han detenido a un menor de 17 años acusado de herir con arma blanca a un varón de 31 años en cuello y abdomen en la calle Pasaje de Tudela, según ha informado la Policía Local.

El aviso se ha recibido, a través de Sos Navarra, sobre las 4.30 horas. Los agentes, que se encontraban a escasos metros de los hechos, han localizado a un varón de 31 años con una herida sangrante compatible con arma blanca en cuello y abdomen, herida que han presionado hasta la llegada de ambulancia medicalizada para su traslado.

Según los testigos presentes, el presunto autor de los hechos hubiera reaccionado de manera violenta tras una broma, sacando una navaja de 8,5 centímetros y realizando los dos apuñalamientos.

El supuesto autor es un menor de 17 años que se encontraba retenido por un amigo de la víctima, por lo que se procedió a su detención y traslado a calabozos de Policía Foral, que se encarga de la investigación.

El arma con la que presuntamente se han cometido los hechos ha sido entregada como efecto en cadena de custodia al citado cuerpo policial, según ha informado la Policía Municipal.