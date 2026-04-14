Detenido por ocasionar daños valorados en 55.000 euros en un piso de alquiler en Pamplona

PAMPLONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre como presunto autor de un delito de daños por más de 55.000 euros ocasionados en el piso de alquiler en el que residió durante cinco años.

Según han informado desde el cuerpo policial, el propietario, que en la denuncia manifestó que rescindió el contrato "por las continuas quejas de los vecinos", aportó "un detallado inventario con el estado de la vivienda al momento de la finalización del alquiler".

Los daños "alcanzaban a todas las estancias de inmueble" e incluían desperfectos en mobiliario, electrodomésticos, paredes e instalaciones eléctricas. En la denuncia constaba también la "desaparición de todo el menaje de cocina" y los daños ocasionados en sanitarios, puertas, techos y lámparas.

El presunto autor fue detenido por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Navarra y puesto a disposición judicial.