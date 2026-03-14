Detenido en Pamplona por utilizar la identidad de otra persona para trabajar y cobrar la renta garantizada

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a un hombre como presunto autor de un delito contra la Seguridad Social, usurpación de estado civil y falsedad documental tras concluir una investigación que se inició en el mes de febrero y ha durado apenas un mes.

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial comprobaron que el detenido se había concertado con un conocido, que ya no residía en España, para que le "prestara" su identidad al objeto de poder trabajar en una fábrica de la Comarca de Pamplona y así seguir cobrando una ayuda social destinada a personas en riesgo de exclusión social con su identidad real.

El detenido había solicitado en mayo de 2020 una ayuda el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra a la que tenía derecho. Pero, al mismo tiempo, comenzó a trabajar en una factoría, utilizando para ello la documentación de un ciudadano que se encuentra residiendo en el extranjero, explican desde la Policía Nacional.

En la actualidad la prestación que percibía alcanzaba los 1.501 euros, "pero también suponía un beneficio para el amigo que le cedía de manera fraudulenta su identidad, ya que le permitía beneficiarse de posibles derechos sociales como pueden ser el acceso a prestación social por desempleo, cursos de formación, jubilación, etc... sin haber realizado actividad profesional alguna".

Gracias a la colaboración y coordinación entre la Policía Nacional y el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, se ha logrado la paralización del abono de la ayuda así como el inicio del expediente de reclamación de las cuotas abonadas desde que existe el fraude, que asciende a los 52.000 euros.

Por estos hechos se procedió a la detención de este varón como responsable de un delito contra la Seguridad Social, usurpación de estado civil y falsedad documental y se le han imputado los mismos hechos al ciudadano que reside en el extranjero como colaborador necesario.