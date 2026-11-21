Lugar donde fue interceptado el detenido tras salir huyendo. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral detuvieron este viernes por la tarde en el barrio de Iturrama (Pamplona) a un joven sobre el que pesaba una requisitoria judicial de detención e ingreso en prisión, relacionada con varios robos con fuerza cometidos en establecimientos comerciales de la avenida Carlos III.

Los hechos se desencadenaron cuando un agente en labores de vigilancia detectó al sospechoso a la altura del número 41 de la calle Iturrama. Al acudir las patrullas al lugar e identificar plenamente al varón, este se zafó de los policías y emprendió la huida a pie por la calle Fuente del Hierro en dirección a Zizur Menor, .

En el momento inicial de la huida se produjo un forcejeo que ocasionó daños en la uniformidad de uno de los agentes (rotura del pantalón y pérdida de la gorra) y la pérdida de las gafas de otro policía, indican desde la Policía Foral.

La persecución finalizó en los jardines traseros del colegio Larraona Claret, donde uno de los agentes logró interceptar al huido. Tras vencer su resistencia y contar con el apoyo de sus compañeros, se formalizó la detención.

Debido a las lesiones sufridas por uno de los policías actuantes, al detenido se le atribuyen, además de la requisitoria judicial vigente, los delitos de atentado a los agentes de la autoridad y daños.