Detenido tras ser interceptado en Zubiri con 946 cartones de tabaco de contrabando en su vehículo

Imagen del vehículo cargado con más de 900 cartones de tabaco de contrabando. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha intervenido 946 cartones de tabaco de contrabando, equivalentes a 9.460 cajetillas, y ha detenido a un varón de 66 años, de nacionalidad francesa, como presunto autor de un delito de contrabando, en una actuación desarrollada en la localidad de Zubiri.

La intervención se produjo durante la madrugada del viernes, cuando una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto de Aoiz, que realizaba un dispositivo operativo de verificación de vehículos en el casco urbano de Zubiri, detectó un vehículo con matrícula francesa circulando con una carga que levantó las sospechas de los agentes, explican desde la Guardia Civil

Durante la inspección del turismo los guardias civiles localizaron en su interior una gran cantidad de cartones de tabaco serigrafiados en árabe y carentes de las correspondientes precintos fiscales que acreditasen el pago de impuestos en España. Asimismo, el conductor no pudo aportar documentación comercial ni facturas que justificasen el transporte de la mercancía.

Ante estos hechos se procedió a la intervención cautelar del tabaco y a la detención del conductor como presunto autor de un delito de contrabando.

Las diligencias instruidas por estos hechos serán remitidas al órgano judicial competente.