Detenido por una serie de robos con fuerza en trasteros y garajes de Berriozar y su entorno

Operativo para el registro del domicilio del detenido. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detenido a un varón de 32 años, vecino de una localidad de la Cuenca de Pamplona, como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza cometidos en trasteros y garajes comunitarios de Berriozar y municipios cercanos.

La investigación llevada a cabo por el Área de investigación del Puesto Principal de Pamplona y denominada 'Operación Puztu' ha permitido recuperar numerosos objetos sustraídos y atribuirle además un delito contra la salud pública tras el hallazgo de sustancias estupefacientes en su domicilio.

La actuación se inició tras la presentación de diversas denuncias por parte de propietarios y comunidades de vecinos que habían detectado daños en los accesos y la sustracción de herramientas, electrodomésticos, artículos deportivos y otros objetos de valor. El análisis de los hechos mostró un modus operandi coincidente, basado en la fractura de bombines de puertas de acceso a garajes y el posterior forzamiento de los trasteros situados en su interior, explican desde la Guardia Civil en una nota de prensa.

Las primeras gestiones incluyeron inspecciones oculares, reconocimiento del entorno de los hechos y la identificación del vehículo empleado en los desplazamientos relacionados con los robos. Estas actuaciones permitieron orientar la investigación hacia un vecino de una localidad de la Cuenca de Pamplona y relacionarlo con al menos cinco robos con fuerza consumados, así como con otros hechos de características similares registrados en la misma zona.

Una vez reunidos suficientes indicios, los agentes solicitaron autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio del investigado y en un trastero de su uso. Durante el registro se localizaron numerosos efectos sustraídos, que posteriormente fueron reconocidos por sus legítimos propietarios, así como 79 gramos de anfetamina y 3 gramos de MDMA (éxtasis).

Tras su detención, el investigado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Pamplona y los agentes a cargo de la investigación continúan con las diligencias para determinar si pudiera estar implicado en otros hechos semejantes ocurridos en localidades próximas.