Detenido por simular ser víctima de un atropello tras agredir a su expareja en la Merindad de Tafalla

PAMPLONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra ha detenido en la Merindad de Tafalla a una persona por supuestamente haber simulado ser víctima de un atropello. También se le atribuyen los delitos de malos tratos en el ámbito familiar con agresión y allanamiento de morada.

El detenido, un varón de 26 años, alertó la madrugada del 1 de septiembre a los Servicios de Emergencia 112, comunicando que había sufrido un atropello y que el autor del mismo se había dado a la fuga. En ese momento se inició una investigación por parte de la Guardia Civil de Navarra para la localización del supuesto autor de los hechos.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) se hizo cargo de la investigación, pudiendo constatar, con el apoyo de efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Tafalla, que los hechos no habían ocurrido tal y como el alertante había denunciado.

Los agentes pudieron averiguar que la noche del supuesto atropello el detenido había entrado en la vivienda en la que reside su expareja, donde se inició una discusión, la cual finalizó en una agresión. En el momento en el que su expareja abandonó el lugar en su vehículo, el detenido se abalanzó sobre el mismo, cayendo al suelo y provocándose abrasiones en las extremidades, indican en un comunicado desde la Guardia Civil.

El detenido utilizó posteriormente los daños sufridos en la caída, como medida de presión a su expareja para que no denunciase los hechos.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Tafalla, como supuesto autor de los delitos de simulación de delito, malos tratos en el ámbito familiar y allanamiento de morada.